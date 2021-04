' Sofogate' | Turchia | ' Ue d' accordo sul protocollo' Michel | ' Non volevo peggiorare le cose'

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Sofogate Turchia

"Abbiamo subito accuse e attacchi ingiusti, lanon è un Paese che riceve ospiti per la prima volta. Il protocollo è stato rispettato alla lettera e non abbiamo mai fatto mancare la nostra ..."Abbiamo subito accuse e attacchi ingiusti, lanon è un Paese che riceve ospiti per la prima volta. Il protocollo è stato rispettato alla lettera e non abbiamo mai fatto mancare la nostra ...