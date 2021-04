Si finge Netflix e si diffonde su WhatsApp | occhio al nuovo virus Android

(Di giovedì 8 aprile 2021) C’è unpericolosoche attaccandosie correndo su. L’applicazione in questione poteva essere scaricata dal Play Store di Google, e sembrava collegata proprio alla nota piattaforma di streaming (perfino l’icona è molto somigliante). La replica avveniva tramite messaggi di, neanche a dirlo. In questo modo, la vittimainconsapevolmente ilai contatti e nei gruppi della piattaforma IM, vedendosi sottrarre i propri dati personali, inclusi quelli di carte di credito e dello stesso account. Si parte dall’app FlixOnline, che cela al suo interno ilpromettendo l’accesso ai contenuti ...

C'è un nuovo pericoloso virus Android che attacca fingendosi Netflix e correndo su WhatsApp. L'applicazione in questione poteva essere scaricata ...I Malware su Android sono sempre in agguato, pronti a infettare i dispositivi dei più creduloni, al fine di rubare le credenziali di accesso a conti ...