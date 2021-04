Rugby femminile | Sei Nazioni 2021 | la formazione con cui l’Italia affronterà l’Inghilterra

Leggi su sportface

(Di giovedì 8 aprile 2021) Tutto pronto per l’esordio delnel Seidi. Le Azzurre scenderanno in campo controsabato 10 aprile alle ore 15 nello Stadio Sergio Lanfranchi di Parma. Per, invece, si tratta della seconda apparizione nel torneo, dopo la nettissima vittoria per 52-10 contro la Scozia. L’ultimo confronto tra Italia e Inghilterra risale all’1 Novembre 2020, quando le ospiti vinsero per 0-54 contro laazzurra. Ecco quindi il XV iniziale scelto da Andrea Di Giandomenico: Ostuni Minuzzi; Muzzo, Sillari, Magatti, Furlan (C); Madia, Barattin; Giordano, Franco, Arrighetti; Duca, Fedrighi; Gai, Cammarano, Skofca. SportFace.