Recovery plan, Draghi: “Occasione storica per migliorare le scuole” (Di giovedì 8 aprile 2021) Il Piano nazionale di rilancio e resilienza è "un pacchetto di investimenti molto ambizioso e un pacchetto di riforme" che va a coprire gli anni tra il 2021 e il 2026. Lo ha detto il premier Mario Draghi, a quanto si apprende, incontrando gli enti locali. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di giovedì 8 aprile 2021) Il Piano nazionale di rilancio e resilienza è "un pacchetto di investimenti molto ambizioso e un pacchetto di riforme" che va a coprire gli anni tra il 2021 e il 2026. Lo ha detto il premier Mario, a quanto si apprende, incontrando gli enti locali. L'articolo .

Ultime Notizie dalla rete : Recovery plan Recovery: Draghi a Regioni, occasione unica, spendere bene Lo avrebbe detto, a quanto si apprende da fonti presenti all'incontro, il premier Mario Draghi al tavolo sul Recovery plan con gli enti locali. L'occasione è unica - avrebbe sottolineato il ...

Recovery Plan, Draghi alle Regioni: "Le sfide si vincono insieme" Salvini: "Possibili riaperture in almeno sei Regioni ad aprile". È in corso la Conferenza unificata Stato - Regioni - ANCI - Upi sul Recovery Plan. Per il governo sono presenti il premier Mario Draghi e i ministri Gelmini, Colao, Franco, Speranza, Lamorgese, Brunetta, Franceschini. "Le sfide si vincono insieme: voi siete le ...

Palazzo Chigi, riunione Governo-Regioni: sul tavolo Recovery plan e vaccini Rai News Recovery Plan unique chance, spend well - Draghi-regions ROME, APR 8 - Premier Mario Draghi told local government representatives including regional governors Thursday that the government's 200 billion euro post-COVID Recovery Plan represented a "unique opp ...

Recovery, Draghi agli enti locali: "Occasione unica, spendere bene" Il pacchetto del Piano nazionale di rilancio e resilienza è "ambizioso, un'opportunità da cogliere in particolare per la transizione ecologica e digitale". E' quanto afferma Mario Draghi al tavolo sul ...

