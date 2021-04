Prima dose con AstraZeneca e seconda con un vaccino diverso? Ecco perché forse non è una cattiva idea (Di giovedì 8 aprile 2021) Aveva destato preoccupazione a inizio anno, l’iniziativa presa nel Regno Unito di distribuire subito le prime dosi dei vaccini contro il nuovo Coronavirus, “fino a esaurimento scorte”, senza preoccuparsi più di tanto della mancanza di seconde dosi dello stesso farmaco, per tutti i cittadini inoculati. L’idea era quella di puntare sulla probabilità che una Prima dose sarebbe bastata. Nell’eventualità che fosse mancata la seconda dose per Vaxzevria di AstraZeneca era quindi possibile assumere quella di Pfizer, nonostante le specifiche lo sconsigliassero. Oggi, date le alterne vicende su AstraZeneca per i presunti legami con la trombosi, si è tornato a parlare della possibilità di raccomandare il richiamo a chi ha ormai fatto la Prima ... Leggi su open.online (Di giovedì 8 aprile 2021) Aveva destato preoccupazione a inizio anno, l’iniziativa presa nel Regno Unito di distribuire subito le prime dosi dei vaccini contro il nuovo Coronavirus, “fino a esaurimento scorte”, senza preoccuparsi più di tanto della mancanza di seconde dosi dello stesso farmaco, per tutti i cittadini inoculati. L’era quella di puntare sulla probabilità che unasarebbe bastata. Nell’eventualità che fosse mancata laper Vaxzevria diera quindi possibile assumere quella di Pfizer, nonostante le specifiche lo sconsigliassero. Oggi, date le alterne vicende super i presunti legami con la trombosi, si è tornato a parlare della possibilità di raccomandare il richiamo a chi ha ormai fatto la...

