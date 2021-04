Perché a New York sta crescendo l’ostilità contro i ricchi (Di giovedì 8 aprile 2021) Per alcuni è una nuova era, propiziata dall’arrivo di Joe Biden alla Casa Bianca. Per altri è un cammino inesorabile, i cui segni nella città erano evidenti da tempo. Alcuni, addirittura, parlano di nuova lotta di classe. Fatto sta che, se in superficie può sembrare soltanto una questione di soldi e nuove tasse, la sensazione è che a New York stia aumentando l’ostilità nei confronti dei più ricchi. Prova ne sarebbe, secondo questo articolo del Financial Times, la decisione da parte dell’assemblea dello Stato di New York di aumentare le tasse a chi guadagna più di un milione di dollari all’anno. Il gettito fiscale aumenterebbe di sette miliardi. Andrew Cuomo, il governatore, si è opposto (e forse si arriverà a un compromesso al ribasso: cioè 4,3 miliardi di dollari), ma l’annuncio ha scosso gli animi dei cittadini più ... Leggi su linkiesta (Di giovedì 8 aprile 2021) Per alcuni è una nuova era, propiziata dall’arrivo di Joe Biden alla Casa Bianca. Per altri è un cammino inesorabile, i cui segni nella città erano evidenti da tempo. Alcuni, addirittura, parlano di nuova lotta di classe. Fatto sta che, se in superficie può sembrare soltanto una questione di soldi e nuove tasse, la sensazione è che a Newstia aumentandonei confronti dei più. Prova ne sarebbe, secondo questo articolo del Financial Times, la decisione da parte dell’assemblea dello Stato di Newdi aumentare le tasse a chi guadagna più di un milione di dollari all’anno. Il gettito fiscale aumenterebbe di sette miliardi. Andrew Cuomo, il governatore, si è opposto (e forse si arriverà a un compromesso al ribasso: cioè 4,3 miliardi di dollari), ma l’annuncio ha scosso gli animi dei cittadini più ...

bluettaeyes : Rifatto perché ariete new entry - NeverGi84992841 : RT @_standxstill_: “hai cagato?” is the new “metti un po’ di musica leggera perchè ho voglia di nientee” #lolchirideefuori - LeoLfan : @tommaleopage Quale canzone ascolto di più? Ora Giganti perché è la new entry, ma in generale tutte quelle uscite i… - _standxstill_ : “hai cagato?” is the new “metti un po’ di musica leggera perchè ho voglia di nientee” #lolchirideefuori - dianeIaurent : dipende che intendi per avvincente, ti consiglio new amsterdam perché a me ha rubato il cuore -

Ultime Notizie dalla rete : Perché New Cleveland Clinic: ecco perché è una «via» verso la sanità elettronica Corriere della Sera