Pechino e Taipei simulano l’invasione di Taiwan. Ecco come (Di giovedì 8 aprile 2021) La Cina si esercita per invadere Taiwan. Taiwan si esercita per respingere la Cina. Il destino dell’Isola — repubblica indipendente, non riconosciuta dalla Cina che la considera una provincia ribelle da riannettere anche con la forza — diventa tema di interesse internazionale. Punto di frizione tra Washington e Pechino. Negli ultimi giorni la portaerei cinese “Liaoning” è stata col suo gruppo da battaglia nelle acque libere attorno Taipei per fare da centro di coordinamento di un wargame di accerchiamento sia sul lato dello stretto sia dalla sponda aperta. Ma non c’è da preoccuparsi dice il ministero della Difesa cinese, perché “è stato un esercizio di addestramento di routine organizzato secondo il piano di lavoro annuale per testare l’efficacia delle truppe e rafforzare la loro capacità di salvaguardare la sovranità ... Leggi su formiche (Di giovedì 8 aprile 2021) La Cina si esercita per invaderesi esercita per respingere la Cina. Il destino dell’Isola — repubblica indipendente, non riconosciuta dalla Cina che la considera una provincia ribelle da riannettere anche con la forza — diventa tema di interesse internazionale. Punto di frizione tra Washington e. Negli ultimi giorni la portaerei cinese “Liaoning” è stata col suo gruppo da battaglia nelle acque libere attornoper fare da centro di coordinamento di un wargame di accerchiamento sia sul lato dello stretto sia dalla sponda aperta. Ma non c’è da preoccuparsi dice il ministero della Difesa cinese, perché “è stato un esercizio di addestramento di routine organizzato secondo il piano di lavoro annuale per testare l’efficacia delle truppe e rafforzare la loro capacità di salvaguardare la sovranità ...

emchella : RT @agenzia_nova: #Usa #Cina Gli Stati Uniti sono pronti a intervenire a sostegno delle Filippine in caso di attacco da parte della Cina… - 2essera : RT @agenzia_nova: #Usa #Cina Gli Stati Uniti sono pronti a intervenire a sostegno delle Filippine in caso di attacco da parte della Cina… - agenzia_nova : #Usa #Cina Gli Stati Uniti sono pronti a intervenire a sostegno delle Filippine in caso di attacco da parte della… - elio_cnx : RT @NiaGuaita: #Cina. Tra crescenti tensioni tra #Pechino e #Taipei, la Cina sta effettuando nuove #esercitazioni navali con #portaerei vic… - NiaGuaita : #Cina. Tra crescenti tensioni tra #Pechino e #Taipei, la Cina sta effettuando nuove #esercitazioni navali con… -