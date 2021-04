Palù (Aifa): "La trombosi rimane effetto raro, ma concordo su AstraZeneca per gli over 60" (Di giovedì 8 aprile 2021) “concordo in pieno” con l’indicazione di un uso preferenziale del vaccino anti-Covid di AstraZeneca negli over 60. A dirlo in un’intervista al Corriere della Sera è Giorgio Palù, presidente dell’Agenzia italiana del farmaco (Aifa), spiegando le ragioni della decisione annunciata ieri sera dalle autorità sanitarie nazionali. “Il comitato per la sicurezza dell’Agenzia europea del farmaco ha segnalato che esiste una relazione diretta tra questo vaccino e un effetto avverso. Si tratta di una trombosi venosa profonda cerebrale che si accompagna alla diminuzione di piastrine nel sangue. Sono forme rarissime, un caso su un milione nella popolazione normale. Adesso sono state osservate con una frequenza maggiore, circa 1-2 ogni 100mila vaccinati. Sono stati analizzati 86 casi ... Leggi su huffingtonpost (Di giovedì 8 aprile 2021) “in pieno” con l’indicazione di un uso preferenziale del vaccino anti-Covid dinegli60. A dirlo in un’intervista al Corriere della Sera è Giorgio, presidente dell’Agenzia italiana del farmaco (), spiegando le ragioni della decisione annunciata ieri sera dalle autorità sanitarie nazionali. “Il comitato per la sicurezza dell’Agenzia europea del farmaco ha segnalato che esiste una relazione diretta tra questo vaccino e unavverso. Si tratta di unavenosa profonda cerebrale che si accompagna alla diminuzione di piastrine nel sangue. Sono forme rarissime, un caso su un milione nella popolazione normale. Adesso sono state osservate con una frequenza maggiore, circa 1-2 ogni 100mila vaccinati. Sono stati analizzati 86 casi ...

