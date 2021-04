Pagano FI | “Scongiurare ipotesi aumento aliquota del regime forfettario”

(Di giovedì 8 aprile 2021) ROMA – “Nella drammatica crisi sanitaria, economica e sociale che gli italiani stanno affrontando è daqualsiasididell’dele della pressione fiscale in generale”. Lo scrive in una nota il Vice Presidente della Commissione Affari Costituzionali del Senato, Nazario(FI). “I liberi professionisti, insieme agli operatori del settore turismo e i commercianti, sono le categorie che più hanno pagato le conseguenze economiche della crisi pandemica. Pensare di aumentare la pressione fiscale della mini flat tax dal 15% al 23%, quando molti di loro non riescono neanche a pagare gli affitti, è assurdo e sconsiderato. Al contrario – conclude– ci sarebbe bisogno di politiche economiche ...

ROMA - "Nella drammatica crisi sanitaria, economica e sociale che gli italiani stanno affrontando è da scongiurare qualsiasi ipotesi di aumento ..."
"Nella drammatica crisi sanitaria, economica e sociale che gli italiani stanno affrontando è da scongiurare qualsiasi ipotesi di aumento dell'aliquota del regime forfettario e della ...