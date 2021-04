Pace fiscale: la rottamazione parte dalla data di invio della domanda (Di giovedì 8 aprile 2021) La decorrenza della rottamazione delle cartelle scatta nel momento in cui il contribuente presenta la domanda di adesione e non quando viene a sapere dall’agente della riscossione che la sua richiesta è stata accettata. Lo ha stabilito la Commissione tributaria regionale del Lazio con una sentenza relativa alla prima rottamazione introdotta dal decreto fiscale collegato alla legge di Bilancio 2017. Questo significa, si legge sul sito della leggepertutti.it, che tutte le somme versate dopo la presentazione della domanda, comprese quelle che servono a estinguere l’ipoteca sull’immobile, vanno rimborsate o computate nei pagamenti per completare la definizione agevolata. La Ctr del Lazio è stata chiamata in causa da un contribuente che si ... Leggi su quifinanza (Di giovedì 8 aprile 2021) La decorrenzadelle cartelle scatta nel momento in cui il contribuente presenta ladi adesione e non quando viene a sapere dall’agenteriscossione che la sua richiesta è stata accettata. Lo ha stabilito la Commissione tributaria regionale del Lazio con una sentenza relativa alla primaintrodotta dal decretocollegato alla legge di Bilancio 2017. Questo significa, si legge sul sitoleggepertutti.it, che tutte le somme versate dopo la presentazione, comprese quelle che servono a estinguere l’ipoteca sull’immobile, vanno rimborsate o computate nei pagamenti per completare la definizione agevolata. La Ctr del Lazio è stata chiamata in causa da un contribuente che si ...

