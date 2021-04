Mr Rizzus: “Chiedo scusa a Brumotti per insulti, ora faccio solo musica” (Di giovedì 8 aprile 2021) “Sono cambiato, ora mi concentro sulla musica. Chiedo scusa a Vittorio Brumotti”. Simone Rizzuto, in arte ‘Mr Rizzus’, non ha l’aria da bravo ragazzo ma neanche quella di chi non impara dai suoi errori. Nell’aprile 2019 ha inveito contro l’inviato di Striscia la notizia, presente a Monza per un servizio sullo spaccio di droga nella zona della stazione ferroviaria, e ora si pente per quegli insulti. “Ho sbagliato a scrivergli quelle cose in chat – spiega all’Adnkronos – mi sono sentito provocato dalle sue risposte, ma questa non è una scusa. Ne è nato un botta e risposta scritto, ma io non ho minacciato né lui, né la sua fidanzata”. Le indagini sull’episodio si sono chiuse e ora il 22enne monzese insieme a Jordan Tinti, trapper di 23 anni noto come Jordan Jeffrey Baby ... Leggi su italiasera (Di giovedì 8 aprile 2021) “Sono cambiato, ora mi concentro sullaa Vittorio”. Simone Rizzuto, in arte ‘Mr’, non ha l’aria da bravo ragazzo ma neanche quella di chi non impara dai suoi errori. Nell’aprile 2019 ha inveito contro l’inviato di Striscia la notizia, presente a Monza per un servizio sullo spaccio di droga nella zona della stazione ferroviaria, e ora si pente per quegli. “Ho sbagliato a scrivergli quelle cose in chat – spiega all’Adnkronos – mi sono sentito provocato dalle sue risposte, ma questa non è una. Ne è nato un botta e risposta scritto, ma io non ho minacciato né lui, né la sua fidanzata”. Le indagini sull’episodio si sono chiuse e ora il 22enne monzese insieme a Jordan Tinti, trapper di 23 anni noto come Jordan Jeffrey Baby ...

