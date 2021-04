Mondiali di Calcio 2022: Rai e Amazon conquistano i diritti (Di giovedì 8 aprile 2021) Mondiali di Calcio 2022 I Mondiali di Calcio tornano alla Rai. A quanto si apprende, il servizio pubblico trasmetterà i Mondiali di Calcio in Qatar 2022 in programma dal 21 novembre al 18 dicembre. L’emittente di Viale Mazzini si è infatti aggiudicata il Bando Fifa e il relativo pacchetto B1. L’altro pacchetto è andato invece ad Amazon Prime Video, che trasmetterà per la prima volta il torneo. Nello specifico, il pacchetto B1 ottenuto dalla Rai prevede 28 partite “prime scelte” trasmesse in chiaro e in esclusiva, comprese semifinali e finali. Si presume pertanto che in caso di qualificazione degli Azzurri (i risultati fanno ben sperare), le partite della Nazionale del CT Mancini verranno trasmesse dal servizio pubblico. ... Leggi su davidemaggio (Di giovedì 8 aprile 2021)diditornano alla Rai. A quanto si apprende, il servizio pubblico trasmetterà idiin Qatarin programma dal 21 novembre al 18 dicembre. L’emittente di Viale Mazzini si è infatti aggiudicata il Bando Fifa e il relativo pacchetto B1. L’altro pacchetto è andato invece adPrime Video, che trasmetterà per la prima volta il torneo. Nello specifico, il pacchetto B1 ottenuto dalla Rai prevede 28 partite “prime scelte” trasmesse in chiaro e in esclusiva, comprese semifinali e finali. Si presume pertanto che in caso di qualificazione degli Azzurri (i risultati fanno ben sperare), le partite della Nazionale del CT Mancini verranno trasmesse dal servizio pubblico. ...

