Meteo con "pericolo" Spagna per innesco CALDO africano (Di giovedì 8 aprile 2021) CALDO africano improvviso. Ipotesi da non scartare in un'evoluzione Meteo molto dinamica.Il freddo è di casa, ma siamo pur sempre ad aprile e al di là dei clamorosi effetti Meteo climatici che sta producendo (crollo termico e nevicate a bassissima quota) è destinato a lasciarci rapidamente. Ad ovest, infatti, i cambiamenti circolatori sono già in atto e ben presto dovremo affrontare una fase primaverile diversa. L'Oceano Atlantico si sta risvegliando e le perturbazioni cominceranno a puntare con decisione l'Europa occidentale. A quanto pare si dirigeranno con più convinzione sulla Penisola Iberica, sia nel breve che nel medio periodo, con effetti che sulle nostre regioni andranno valutati in corso d'opera. Nel fine settimana, ad esempio, l'affondo produrrà un richiamo d'aria umida e mite ma nelle regioni del Nord, ...

