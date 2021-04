Max Gazzè e Daniele Silvestri contro Franceschini | “Comincia a diventare ridicolo | ora bisogna ripartire davvero”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 8 aprile 2021) Maxdeterminati acon i live e preoccupati per il settore della musica live mettono in guardia il ministro: “Sono certo chevoglia fare e voglia dire un sacco di cose ma il fatto che non sappia come. Deve ascoltare meglio il settore per capire cosa non deve morire e non deve fermarsi”, sottolineadurante la presentazione del nuovo album di‘La matematica dei rami’, al quale ha partecipato come componente della Magical Mystery Band, la band con cui è stato realizzato il disco. “Sono stufo di questa situazione“, aggiungeparlando della crisi del settore e dello stallo della ...