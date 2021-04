Masters 1000 Montecarlo 2021, Fabbiano wild card nelle quali: salgono a dieci gli italiani in tabellone (Di giovedì 8 aprile 2021) Sale a dieci il numero di italiani che prenderà parte al Masters 1000 di Montecarlo. Gli organizzatori del torneo hanno infatti omaggiato di una wild card per le qualificazioni Thomas Fabbiano. Il 31enne di Grottaglie si aggiunge a Salvatore Caruso, Stefano Travaglia, Marco Cecchinato e Gianluca Mager, al via nel tabellone cadetto. Nel main draw, invece, figurano Matteo Berrettini, Fabio Fognini, Jannik Sinner, Lorenzo Sonego e Lorenzo Musetti, in tabellone grazie ad una wild card. SportFace. Leggi su sportface (Di giovedì 8 aprile 2021) Sale ail numero diche prenderà parte aldi. Gli organizzatori del torneo hanno infatti omaggiato di unaper leficazioni Thomas. Il 31enne di Grottaglie si aggiunge a Salvatore Caruso, Stefano Travaglia, Marco Cecchinato e Gianluca Mager, al via nelcadetto. Nel main draw, invece, figurano Matteo Berrettini, Fabio Fognini, Jannik Sinner, Lorenzo Sonego e Lorenzo Musetti, ingrazie ad una. SportFace.

