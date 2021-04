Mandzukic è avvisato | servono cinque gol | oppure sarà addio con il Diavolo

(Di giovedì 8 aprile 2021) ...PASSA A G+ E LEGGI L'ARTICOLO Sei già abbonato? Accedi *puoi disdire quando vuoi Non perderti gli articoli Premium! Entra in G+ e potrai avere accesso illimitato agli approfondimenti de La Gazzetta ...

Pochi minuti, molte speranze. Marioè arrivato a Milano in gennaio con l'idea di riprendersi un ruolo determinante nel calcio italiano dopo i mesi passati a Doha con l'Al Duhail. Mario non è tipo da pensione dorata, lo ha ...... Theo Hernandez, Rebic, Calhanoglu,e Bennacer. i numeri Milan ? La squadra rossonera ha ... Stefano Pioli è. Leggi i commenti Comparazione quote Gasport 9 marzo - 17:17Oggi il turno prepasquale con i nerazzurri in serale a Bologna. La Juve colpita dal virus nel derby con il Toro. Il Milan con la Samp avrà Donnarumma (negativo) ...