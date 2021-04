L’Attacco dei Giganti | recensione dell’ultimo capitolo

Leggi su zon

(Di giovedì 8 aprile 2021)deisi conclude con il139. L’opera di Isayama parla dritto al cuore ponendo interrogativi a cui non c’è risposta Con il139 si concludedei. Per un’opera del genere le parole si sprecano. Si potrebbero scrivere saggi e saggi a riguardo e comunque non si riuscirebbero a coprire tutti i suoi aspetti. È un’opera esistenziale. Parla alla vita della vita stessa toccando temi delicati senza esitazione ma con il rispetto che meritano. L’opera è nella sua fase conclusiva anche per quanto riguarda la trasposizione animata disponibile su Netflix e Prime Video, della quale uscirà nel prossimo futuro una seconda (ed ultima) parte della quarta stagione. L’opera insegna il valore della libertà. Travalica i banali concetti di amore e odio ...