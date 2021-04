Krunic: “Dobbiamo tornare a essere noi. Contro il Manchester United meritavamo di passare noi” (Di giovedì 8 aprile 2021) Intervistato da Milan Tv, Rade Krunic ha parlato del momento della squadra rossonera e del suo ruolo nel team di Stefano Pioli: “Sono stato sempre a disposizione della squadra e del mister, anche per giocare in diversi ruoli. In questa seconda parte della stagione ho giocato un po’ di più nelle ultime partite perché tanti giocatori erano infortunati. Il match Contro il Manchester United? Penso che meritavamo di passare il turno, abbiamo fatto molto bene in Inghilterra ma anche in casa. Bastava un pareggio senza gol per passare”. Sul momento di forma: “Dobbiamo tornare ad essere noi, con quella grinta e la determinazione che abbiamo fatto vedere all’inizio. Nelle ultime partite non siamo stati al nostro livello ma noi ... Leggi su alfredopedulla (Di giovedì 8 aprile 2021) Intervistato da Milan Tv, Radeha parlato del momento della squadra rossonera e del suo ruolo nel team di Stefano Pioli: “Sono stato sempre a disposizione della squadra e del mister, anche per giocare in diversi ruoli. In questa seconda parte della stagione ho giocato un po’ di più nelle ultime partite perché tanti giocatori erano infortunati. Il matchil? Penso chediil turno, abbiamo fatto molto bene in Inghilterra ma anche in casa. Bastava un pareggio senza gol per”. Sul momento di forma: “adnoi, con quella grinta e la determinazione che abbiamo fatto vedere all’inizio. Nelle ultime partite non siamo stati al nostro livello ma noi ...

