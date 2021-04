Incentivi in esaurimento per auto ibride, benzina e gasolio (Di giovedì 8 aprile 2021) Avevamo già parlato degli Incentivi statali per le auto ibride, a benzina e a gasolio. Erano stati stanziati 250 milioni di euro con la legge di bilancio del 2021: adesso quei fondi sono in esaurimento. Gli Incentivi stanno per finire? Gli Incentivi erano destinati all’acquisto, con rottamazione, di vetture con emissioni di anidride carbonica comprese Leggi su periodicodaily (Di giovedì 8 aprile 2021) Avevamo già parlato deglistatali per le, ae a. Erano stati stanziati 250 milioni di euro con la legge di bilancio del 2021: adesso quei fondi sono in. Glistanno per finire? Glierano destinati all’acquisto, con rottamazione, di vetture con emissioni di anidride carbonica comprese

Advertising

DottGallesi : DIGITAL TRANFORMATION DELLE PMI: ancora oltre 50 milioni per gli incentivi alle imprese per l’ agevolazione in favo… - markus_auto : Incentivi 2021 per le auto verso l’esaurimento ... - infoiteconomia : Incentivi 2021 per le auto verso l'esaurimento - videomotorsIT : Incentivi 2021 per le auto verso l’esaurimento // - initalianews : E-Car: boom di vendite, incentivi verso l’esaurimento -