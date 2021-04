Il ds Amodio rianima il Sorrento | “Possiamo e dobbiamo fare di più”

Leggi su anteprima24

(Di giovedì 8 aprile 2021) Tempo di lettura: 2 minuti(Na) – Assorbito il ko di Lavello in casasi lavora in modo sereno per cercare di preparare al meglio l’importantissima sfida interna con il Francavilla in Sinni che il ds Antoniopresenta così: “La settimana sta scorrendo bene. La sconfitta della settimana scorsa è stata pesante ma avevamo assenze e nel secondo tempo siamo crollati anche per stanchezza. In questa breve sosta, fortunatamente abbiamo recuperato gran parte degli infortunati”. RUSH FINALE: “In questi giorni con i ragazzi ci siamo confrontati: ovviamente le cose che si dicono restano nello spogliatoio.assolutamentemolto di più. Mancano dieci gare edire ancora la nostra. Quando si perde la responsabilità è di tutti: in ...