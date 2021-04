Ibrahimovic, non solo Milan: dopo Sanremo, sarà un personaggio del film “Asterix e Obelix” (Di giovedì 8 aprile 2021) Nuovi progetti per Zlatan Ibrahimovic.dopo l'esperienza sul palco dell'Ariston - a fianco di Amadeus - in occasione del Festival di Sanremo, Zlatan Ibrahimovic, si prepara a vestire nuovi panni. Il bomber rossonero, infatti, ricoprirà un nuovo ruolo del tutto inedito. Lo svedese, come riporta "L'Equipe", prenderà parte al nuovo film di Asterix e Obelix, in uscita nel 2022, sotto le vesti del personaggio 'Antivirus'.Una voce che trova conferma anche dal numero 11 rossonero che, attraverso il suo profilo Instagram, ha pubblicato una foto inerente al nuovo progetto sposato.embedcontent src="instagram" url="Visualizza questo post su InstagramUn post condiviso da Zlatan Ibrahimovi? (@iamzlatanIbrahimovic) " Leggi su mediagol (Di giovedì 8 aprile 2021) Nuovi progetti per Zlatanl'esperienza sul palco dell'Ariston - a fianco di Amadeus - in occasione del Festival di, Zlatan, si prepara a vestire nuovi panni. Il bomber rossonero, infatti, ricoprirà un nuovo ruolo del tutto inedito. Lo svedese, come riporta "L'Equipe", prenderà parte al nuovodi, in uscita nel 2022, sotto le vesti del'Antivirus'.Una voce che trova conferma anche dal numero 11 rossonero che, attraverso il suo profilo Instagram, ha pubblicato una foto inerente al nuovo progetto sposato.embedcontent src="instagram" url="Visualizza questo post su InstagramUn post condiviso da Zlatan Ibrahimovi? (@iamzlatan) "

