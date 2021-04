Hauge: 'Milan? Me l'ha consigliato Haaland...' (Di giovedì 8 aprile 2021) MilanO - " Voglio dare il mio contributo alla squadra, non solo fare gol. Posso ancora migliorare e per questo continuerò a lavorare duramente ". Così Jens Petter Hauge , protagonista dell'insperato ... Leggi su corrieredellosport (Di giovedì 8 aprile 2021)O - " Voglio dare il mio contributo alla squadra, non solo fare gol. Posso ancora migliorare e per questo continuerò a lavorare duramente ". Così Jens Petter, protagonista dell'insperato ...

Advertising

AntoVitiello : Gol pesantissimo di #Hauge nel finale, che evita un altro Ko casalingo del #Milan. Ma troppi errori da parte dei ro… - MilanPress_it : MILAN? NON HO AVUTO DUBBI Così @jenspetter99 sulla sua avventura rossonera ???? #milanpress #hauge - sportli26181512 : #Hauge: 'Milan? Me l'ha consigliato Haaland...': Il norvegese: 'Lo vedrei bene qui in Italia, è forte è veloce. Ibr… - infoitsport : Milan, Hauge: “In rossonero anche grazie ad Haaland” - infoitsport : Hauge rivela: “Haaland mi ha consigliato di venire al Milan”. E su Ibra… -