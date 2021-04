Elisa Isoardi fa le scarpe a Barbara D’Urso | l’indiscrezione sul futuro in tv

(Di giovedì 8 aprile 2021)secondo alcune voci di corridoio sarebbe in dirittura d’arrivo per sostituirein trasmissione:“bomba” Ildella Mediaset potrebbe essere targato ““! E’ questo… L'articolo proviene da Ultimaparola.com.

Advertising

giornali_it : Isola dei Famosi, Angela Melillo e Elisa Isoardi a rischio eliminazione: un video le incastra #8aprile… - Methamorphose30 : RT @oocisola: Elisa Isoardi: “spero di vivere un’isola diversa, quella della speranza” #isola - FQMagazineit : Isola dei Famosi, Angela Melillo e Elisa Isoardi a rischio eliminazione: un video le incastra - MMastrantuono : RT @bubinoblog: MATTINO 5: ELISA ISOARDI AL POSTO DI FEDERICA PANICUCCI NELLA NUOVA STAGIONE? - alessita_1994 : Ma Elisa Isoardi cosa credeva che rendessero la vita impossibile a Beatrice,o la isolassero per il video dove parla… -

Ultime Notizie dalla rete : Elisa Isoardi

Allo stesso modo, incerto sarebbe il destino di Domenica Live, lasciando emergere il nome di, ex padrona di casa de La Prova del Cuoco e al momento impegnata con L'Isola dei Famosi .Come. Questa l'accusa. E la difesa è semplice: 'Mi diverto molto, a me il reality piace, c'è un po' di tutto: la diretta, l'imprevisto, gli ospiti, gli opinionisti. Posso essere me ...© 1996 - 2021 Uomini & Affari S.r.l. Tutti i diritti sono riservati. Per la tua pubblicità sul sito: Clicca qui. Contatti. Cookie Policy Privacy Policy. Cambia il consenso. Af ...Angela Melillo e Elisa Isoardi: lasagna gate sull'Isola dei Famosi 2021. Elisa Isoardi e Angela Melillo finiscono nel 'lasagna gate'. Le due concorrenti dell'Isola dei Famosi 2021 ...