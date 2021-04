Dramma a Manocalzati | 60enne si toglie la vita in casa

Leggi su anteprima24

(Di giovedì 8 aprile 2021) Tempo di lettura: < 1 minuto(Av) – Tragedia nel comune di. Unsi è tolto laimpiccandosi all’interno della sua abitazione. La scoperta è stata fatta dai familiari. Immediato l’arrivo sul posto dei sanitari del 118 che non hanno potuto far altro che costatarne il decesso. Il, molto conosciuto in paese, era ben voluto da tutti, anche se da un pò di tempo si era trasferito a Bologna per motivi di lavoro. L'articolo proviene da Anteprima24.it.