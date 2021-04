Daydreamer, Can Yaman torna in prima serata (Di giovedì 8 aprile 2021) Can Yaman torna in prima serata con Daydreamer – le ali del sogno, dopo una breve assenza, dimostrando la forza della fiction, ma soprattutto del suo personaggio. L’attore infatti è amatissimo in Italia e le fan fanno il tifo per lui, sperando di vederlo con maggiore frequenza in tv. La storia d’amore fra Can e Sanem ha appassionato il pubblico e nelle prossime puntate, in onda in prima serata, ci sarà finalmente la tanto attesa svolta nella love story. I due infatti torneranno insieme, ma, ancora una volta, ci saranno problemi e ostacoli da superare. La soap turca verrà trasmessa ancora dal lunedì al venerdì su Canale Cinque a partire dalle 16:35. Oltre a questo appuntamento però gli episodi torneranno in prima serata mercoledì 14 ... Leggi su dilei (Di giovedì 8 aprile 2021) Canincon– le ali del sogno, dopo una breve assenza, dimostrando la forza della fiction, ma soprattutto del suo personaggio. L’attore infatti è amatissimo in Italia e le fan fanno il tifo per lui, sperando di vederlo con maggiore frequenza in tv. La storia d’amore fra Can e Sanem ha appassionato il pubblico e nelle prossime puntate, in onda in, ci sarà finalmente la tanto attesa svolta nella love story. I due infatti torneranno insieme, ma, ancora una volta, ci saranno problemi e ostacoli da superare. La soap turca verrà trasmessa ancora dal lunedì al venerdì su Canale Cinque a partire dalle 16:35. Oltre a questo appuntamento però gli episodi torneranno inmercoledì 14 ...

