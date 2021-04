Contributi a fondo perduto 2021: esempi pratici di rimborso (Di giovedì 8 aprile 2021) L’erogazione dei Contributi a fondo perduto 2021, a differenza di quanto previsto dalle precedenti edizioni ha carattere generale e non è quindi collegata allo svolgimento solo di determinate attività individuate da appositi codici ATECO. Il soggetto richiedente deve possedere i seguenti requisiti: avere la partita Iva attiva alla data del 23 marzo 2021, data di entrata in vigore del Decreto “Sostegni”; avere avuto ricavi o compensi non superiori a 10 milioni di euro nell’anno 2019; avere avuto nell’anno 2020 un fatturato medio mensile inferiore almeno del 30% rispetto al fatturato medio mensile dell’anno 2019. Se sono svolte più attività, il limite dei 10 milioni di euro dipenderà dalla somma dei ricavi o compensi riferiti a tutte le attività. Per la determinazione del fatturato, valgono le seguenti ... Leggi su leggioggi (Di giovedì 8 aprile 2021) L’erogazione dei, a differenza di quanto previsto dalle precedenti edizioni ha carattere generale e non è quindi collegata allo svolgimento solo di determinate attività individuate da appositi codici ATECO. Il soggetto richiedente deve possedere i seguenti requisiti: avere la partita Iva attiva alla data del 23 marzo, data di entrata in vigore del Decreto “Sostegni”; avere avuto ricavi o compensi non superiori a 10 milioni di euro nell’anno 2019; avere avuto nell’anno 2020 un fatturato medio mensile inferiore almeno del 30% rispetto al fatturato medio mensile dell’anno 2019. Se sono svolte più attività, il limite dei 10 milioni di euro dipenderà dalla somma dei ricavi o compensi riferiti a tutte le attività. Per la determinazione del fatturato, valgono le seguenti ...

Advertising

infoiteconomia : Partite Iva, in arrivo i pagamenti dei contributi a fondo perduto: la data da segnare - QdSit : La @Regione_Sicilia in soccorso a un settore che ha perso fino al 90% del fatturato ?????? - Adriano2057 : RT @gabriele_amato: @FratellidItalia @GiorgiaMeloni Perché, incentivare i consumi non vuol dire supportare le imprese?! Ah già, per voi nem… - GianlucaTimpone : RT @Unomattina: Oggi verranno accreditati i primi contributi a fondo perduto erogati grazie al #DecretoSostegni. In studio @GianlucaTimpone… - Unomattina : Oggi verranno accreditati i primi contributi a fondo perduto erogati grazie al #DecretoSostegni. In studio… -