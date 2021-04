Come disattivare Apple Pay se ti rubano l’iPhone (Di giovedì 8 aprile 2021) (Foto: Apple)Un iPhone perso oppure rubato è un grande danno che può scavare una voragine ancora più profonda se non si mettono subito al sicuro i sistemi di pagamento accessibili dal dispositivo. Anche se si ha impostato un blocco biometrico o via passcode dell’accesso, è meglio disattivare Apple Pay il prima possibile, evitando eventuali transazioni indesiderate. Apple mette a disposizione due possibili soluzioni per eliminare Apple Pay da remoto senza avere diretto accesso all’iPhone ormai irraggiungibile. Sarà necessario passare da un altro dispositivo registrato al servizio – Come un iPad, per esempio – oppure da determinate pagine online tramite Apple Id. disattivare Apple Pay da Trova il mio iPhone Oltre a ... Leggi su wired (Di giovedì 8 aprile 2021) (Foto:)Un iPhone perso oppure rubato è un grande danno che può scavare una voragine ancora più profonda se non si mettono subito al sicuro i sistemi di pagamento accessibili dal dispositivo. Anche se si ha impostato un blocco biometrico o via passcode dell’accesso, è meglioPay il prima possibile, evitando eventuali transazioni indesiderate.mette a disposizione due possibili soluzioni per eliminarePay da remoto senza avere diretto accesso alormai irraggiungibile. Sarà necessario passare da un altro dispositivo registrato al servizio –un iPad, per esempio – oppure da determinate pagine online tramiteId.Pay da Trova il mio iPhone Oltre a ...

