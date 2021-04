Colori regioni | contagi in calo | 7 zone rosse potrebbero passare ad arancione

(Di giovedì 8 aprile 2021) Domani, 9 aprile 2021, come ogni venerdì, l’Iss si occuperà di pubblicare i nuovi dati deiin Italia. In base al monitoraggio dell’Istituto superiore di Sanità, il ministro della Salute Roberto Speranza potrà emanare le ordinanze e dunque rendere noto il cambio colore. I dati fino ad oggi raccolti sono promettenti. Sono addirittura 7 lecheda rosso ad. Solo per 2dunque è lontana la possibilità diad una zona con misure meno stringenti. Cambio colore: 7verso l’Sono attualmente in zonaAbruzzo, Basilicata, Lazio, Liguria, Marche, Molise, Sardegna, Umbria, Veneto e le province ...

Ultime Notizie dalla rete : Colori regioni

Calabria, Emilia - Romagna, Friuli - Venezia Giulia, Lombardia, Piemonte, Puglia e Toscana potrebbero passare dalla zona rossa alla zona arancione. Ma, come di consueto, sono diversi i fattori da ...Tornata alla suddivisione deida martedì scorso dopo la zona rossa generale per Pasqua, l'Italia si appresa nuovamente a ... Ma qualipotranno cambiare colore? In particolare quali...Da martedì 13 marzo cambieranno i colori di alcune regioni italiane. Domani, 9 aprile sapremo con certezza le nuove zone rosse e quelle arancioni. Per ora i numeri dei contagi sono troppo alti ...e la provincia che confina con milano e brescia come la coloriamo? con l'arancione di milano e di conseguenza come i suoi territori confinanti o con il rosso di brescia e di conseguenza gli altri sui ...