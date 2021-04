Cagliari,Musetti da paura! Vince al terzo con Evans. Ora Sonego (Di giovedì 8 aprile 2021) Lorenzo Musetti da paura. All'Atp 250 di Cagliari lotta, sbaglia, recupera e Vince al terzo set dopo un tie break da fibrillazione dove si trova sotto 5 - 2, annulla match point, rimonta e Vince 6 - 1 ... Leggi su gazzetta (Di giovedì 8 aprile 2021) Lorenzoda paura. All'Atp 250 dilotta, sbaglia, recupera ealset dopo un tie break da fibrillazione dove si trova sotto 5 - 2, annulla match point, rimonta e6 - 1 ...

Advertising

sportli26181512 : Musetti batte Evans all'ATP di Cagliari 6-1, 1-6, 7-6 e vola in semifinale: Lorenzo Musetti vola ai quarti del Sard… - vitasportivait : ??#Tennis | #SardegnaOpen ?? MERAVIGLIOSO #MUSETTI ???? A Cagliari, l’azzurro estromette dal torneo la testa di se… - Ilsuperbo89 : RT @Eurosport_IT: Lorenzo #Musetti non molla mai! ???????? Al #SardegnaOpen fa fuori la testa di serie n° 1 Evans 6-1 1-6 7-6(8)e vola ai qua… - CentotrentunoC : ATP SARDEGNA OPEN ?? Gran bella vittoria di Lorenzo #Musetti contro la testa di serie numero 1 del torneo di… - FedeCocchi : #Musetti altro che Hitchock! A Cagliari Match da brivido contro #Evans vince in rimonta al tie break da vero campio… -

Ultime Notizie dalla rete : Cagliari Musetti Musetti batte Evans all'ATP di Cagliari 6 - 1, 1 - 6, 7 - 6 e vola in semifinale Musetti - Evans, la cronaca del match Musetti parte come un razzo : nei primi quattro game piazza due break, concedendo la miseria di cinque punti al rivale. L'azzurro salva due palle del ...

Cagliari,Musetti da paura! Vince al terzo con Evans. Ora Sonego Lorenzo Musetti da paura. All'Atp 250 di Cagliari lotta, sbaglia, recupera e vince al terzo set dopo un tie break da fibrillazione dove si trova sotto 5 - 2, annulla match point, rimonta e vince 6 - 1 1 - 6 7 ...

Musetti, che impresa a Cagliari! Vince al terzo con Evans. Ora Sonego La Gazzetta dello Sport SARDEGNA: IMPRESA MUSETTI, FUORI CECCHINATO Lorenzo Musetti si è qualificato per i quarti di finale del Sardegna Open. Contro la testa di serie numero uno del torneo in corso di svolgimento sui campi del Tennis Club Cagliari, il giovane ...

SARDEGNA: IMPRESA MUSETTI, FUORI ANCHE CECCHINATO TENNIS – Ha annullato ben quattro match-point, e grazie ad un altra prestazione di altissimo livello sfoderata contro un avversario di spessore come Daniel Evans, Lorenzo Musetti si è qualificato per ...

- Evans, la cronaca del matchparte come un razzo : nei primi quattro game piazza due break, concedendo la miseria di cinque punti al rivale. L'azzurro salva due palle del ...Lorenzoda paura. All'Atp 250 dilotta, sbaglia, recupera e vince al terzo set dopo un tie break da fibrillazione dove si trova sotto 5 - 2, annulla match point, rimonta e vince 6 - 1 1 - 6 7 ...Lorenzo Musetti si è qualificato per i quarti di finale del Sardegna Open. Contro la testa di serie numero uno del torneo in corso di svolgimento sui campi del Tennis Club Cagliari, il giovane ...TENNIS – Ha annullato ben quattro match-point, e grazie ad un altra prestazione di altissimo livello sfoderata contro un avversario di spessore come Daniel Evans, Lorenzo Musetti si è qualificato per ...