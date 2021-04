Brad Pitt diventa stilista per Brioni (Di giovedì 8 aprile 2021) Tanti, tantissimi i ruoli che Brad Pitt ha interpretato al cinema. Adesso veste per la prima volta i panni dello stilista, grazie a Brioni. La casa di moda italiana, di cui è ambassador da un anno, lo ha chiamato per disegnare una capsule collection per la primavera estate 2021, BP Signature. Pensata per sentirsi un po’ divi, proprio come l’attore 57enne. Brad Pitt nella campagna della collezione Bp Signature di Brioni. Leggi anche › Belli nati a dicembre, da Ian Somerhalder a Brad Pitt, da Jared Leto a Jude Law Per Brad Pitt, che da tempo indossa Brioni sul red carpet ed è ... Leggi su iodonna (Di giovedì 8 aprile 2021) Tanti, tantissimi i ruoli cheha interpretato al cinema. Adesso veste per la prima volta i panni dello, grazie a. La casa di moda italiana, di cui è ambassador da un anno, lo ha chiamato per disegnare una capsule collection per la primavera estate 2021, BP Signature. Pensata per sentirsi un po’ divi, proprio come l’attore 57enne.nella campagna della collezione Bp Signature di. Leggi anche › Belli nati a dicembre, da Ian Somerhalder a, da Jared Leto a Jude Law Per, che da tempo indossasul red carpet ed è ...

Ultime Notizie dalla rete : Brad Pitt Brad Pitt firma capsule collection per Brioni Brad Pitt ha collaborato con il brand Brioni, di cui è testimonial, per la capsule collection 'BP Signature', un guardaroba completo in sette pezzi che includono un abito a due bottoni, una polo in ...

Brad Pitt e Angelina Jolie: adesso sappiamo quando finirà la... AMICA - La rivista moda donna Brad Pitt ha disegnato una collezione per Brioni Indiscussa icona di stile - oltre ad essere una delle star più importanti di Hollywood - Brad Pitt firma per la prima volta una capsule collection di abbigliamento per il marchio italiano Brioni, di c ...

