ATP Cagliari 2021, Lorenzo Sonego: “Non mi aspettavo di giocar così bene, dovrò dare tutto contro Hanfmann” (Di giovedì 8 aprile 2021) Un successo importante, per volare ai quarti di finale. Prosegue la cavalcata nell’ATP 250 di Cagliari per Lorenzo Sonego. tutto facile nella sfida contro il veterano Gilles Simon: netto 6-4 6-1 in poco più di un’ora per l’azzurro, con il transalpino annichilito dai colpi del giocatore piemontese. Le sue parole ai microfoni di Supertennis dopo il match: “Non mi aspettavo di giocare così bene. Arrivando da tanti tornei sul veloce non era facile abituarsi. Condizioni difficili, con anche un po’ di vento. Ho fatto una gran partita contro un giocatore con gran esperienza che mette in difficoltà tutti. Son stato bravo a star lì su ogni punto e non distrarmi mai”. Prosegue su Simon: “È un avversario sempre duro da battere, ... Leggi su oasport (Di giovedì 8 aprile 2021) Un successo importante, per volare ai quarti di finale. Prosegue la cavalcata nell’ATP 250 diperfacile nella sfidail veterano Gilles Simon: netto 6-4 6-1 in poco più di un’ora per l’azzurro, con il transalpino annichilito dai colpi del giocatore piemontese. Le sue parole ai microfoni di Supertennis dopo il match: “Non midi. Arrivando da tanti tornei sul veloce non era facile abituarsi. Condizioni difficili, con anche un po’ di vento. Ho fatto una gran partitaun giocatore con gran esperienza che mette in difficoltà tutti. Son stato bravo a star lì su ogni punto e non distrarmi mai”. Prosegue su Simon: “È un avversario sempre duro da battere, ...

Advertising

Eurosport_IT : Lorenzo #Musetti non molla mai! ???????? Al #SardegnaOpen fa fuori la testa di serie n° 1 Evans 6-1 1-6 7-6(8)e vola… - Eurosport_IT : Lorenzo #Musetti batte Evans e si toglie subito qualche sassolino dalla scarpa. Giovane sì, ma non bisogna mica app… - GiusvaPulejo : ?? #Musetti se dovesse vincere l’ATP 250 di Cagliari balzerebbe tra i primi 60 giocatori al mondo. Intanto è ai quarti di finale. - SkySport : VIDEO. Musetti show: annulla 4 match point e vola ai quarti a Cagliari - Wally_84 : RT @Eurosport_IT: Lorenzo #Musetti batte Evans e si toglie subito qualche sassolino dalla scarpa. Giovane sì, ma non bisogna mica approfitt… -