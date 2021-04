Amici Aka7even contro Arisa | “Mi devo esibire al circo?”- VIDEO

(Di giovedì 8 aprile 2021) Cerchiamo di capire per quale motivo il cantanteha detto queste parole e soprattutto a chi si riverivano.e la reazioneil guanto di sfida lanciato daCome sappiamo il programma serale2021 continua ad andare avanti e la finale dove verrà decretato il vincitore di questa edizione è sempre più vicina. Ma vediamo come mai il cantanteha dichiarato queste particolari parole.? L’insegnanteha deciso di lanciare il guanto di sfida per la prossima puntata del Serale diche potremmo vedere sabato, come di consueto. LEGGI ANCHE —> EMMA MARRONE, CON GRANDE GIOIA, L’ANNUNCIO TANTO ATTESO La nota cantante ha ...

è uno dei cantanti dell'attuale edizione didi Maria De Filippi e la sua coach Arisa questa settimana gli ha lanciato un guanto di sfida che lo vedrà cantare (e soprattutto ballare) ...Lo sfogo brutale diin casetta ad20 ha il solo risultato di umiliare Arisa . Al serale del programma di Maria De Filippi si rischia l'incidente diplomatico, a giudicare dalla reazione fuori controllo del ...(Lanostratv) Su altri giornali LEGGI ANCHE > > > Amici 20, eliminato torna in TV: cosa sta succedendo. . Più che sulla sfida canora in sé, Aka7even è contrariato dalla sfida in quanto il ballo non ...Più che sulla sfida canora in sé, Aka7even è contrariato dalla sfida in quanto il ballo non appartiene al suo mondo, né è qualcosa in cui si è mai dilettato. I due concorrenti passeranno del tempo con ...