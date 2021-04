Alitalia, Giorgetti: “Da Bruxelles non ci sono discriminazioni. Avanti con le trattative”. Uil: “Parole incomprensibili” (Di giovedì 8 aprile 2021) Ore drammatiche per Alitalia e i suoi 11mila dipendenti. In attesa di conoscere il loro destino in molti si sono radunati oggi a Fiumicino per manifestare la loro forte preoccupazioni per la sorte della compagnia. Oggi è stata accreditata la seconda metà dello stipendio di marzo ma in molti casi si tratta di poche decine di euro. Il compenso è legato alle ore di volo e la cassa integrazione non viene più anticipata dall’azienda me dovrà essere pagata dall’Inps. Non sono piaciute le Parole del ministro dello Sviluppo Economico Giancarlo Giorgetti che oggi al Senato ha affermato che nelle trattative con Bruxelles sul piano di rilancio “non sono emersi elementi per poter ravvisare un atteggiamento discriminatorio nei confronti dello Stato italiano, come ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 8 aprile 2021) Ore drammatiche pere i suoi 11mila dipendenti. In attesa di conoscere il loro destino in molti siradunati oggi a Fiumicino per manifestare la loro forte preoccupazioni per la sorte della compagnia. Oggi è stata accreditata la seconda metà dello stipendio di marzo ma in molti casi si tratta di poche decine di euro. Il compenso è legato alle ore di volo e la cassa integrazione non viene più anticipata dall’azienda me dovrà essere pagata dall’Inps. Nonpiaciute ledel ministro dello Sviluppo Economico Giancarloche oggi al Senato ha affermato che nelleconsul piano di rilancio “nonemersi elementi per poter ravvisare un atteggiamento discriminatorio nei confronti dello Stato italiano, come ...

