Ajax-Roma, scintille nel finale: un raccattapalle tira il pallone addosso a Calafiori (VIDEO) (Di giovedì 8 aprile 2021) Brutto episodio nel finale del match Ajax-Roma 1-2, valido per l’andata dei quarti di finale di Europa League 2020/2021. Riccardo Calafiori si stava infatti apprestando ad effettuare una rimessa laterale quando un raccattapalle gli ha tirato la palla addosso con violenza. Il calciatore della Roma, ovviamente, non l’ha presa bene e si è lamentato con l’arbitro. In alto e di seguito il VIDEO. SportFace. Leggi su sportface (Di giovedì 8 aprile 2021) Brutto episodio neldel match1-2, valido per l’andata dei quarti didi Europa League 2020/2021. Riccardosi stava infatti apprestando ad effettuare una rimessa laterale quando ungli hato la pallacon violenza. Il calciatore della, ovviamente, non l’ha presa bene e si è lamentato con l’arbitro. In alto e di seguito il. SportFace.

