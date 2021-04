Agguato tra la folla a Casoria, uomo in fin di vita (Di giovedì 8 aprile 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoCasoria (Na) – Intorno alle ore 17 i carabinieri della compagnia di Casoria sono intervenuti in via Europa. Poco prima un ventisettenne di Casoria, G.C., incensurato, era stato ferito da due colpi di pistola. Colpito al collo e al torace, è stato trasportato al Cardarelli: è in pericolo di vita. Sul posto sono stati trovati 5 bossoli cal 7.65. Indagini in corso per accertare la dinamica dell’evento. – In aggiornamento – L'articolo proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24 (Di giovedì 8 aprile 2021) Tempo di lettura: < 1 minuto(Na) – Intorno alle ore 17 i carabinieri della compagnia disono intervenuti in via Europa. Poco prima un ventisettenne di, G.C., incensurato, era stato ferito da due colpi di pistola. Colpito al collo e al torace, è stato trasportato al Cardarelli: è in pericolo di. Sul posto sono stati trovati 5 bossoli cal 7.65. Indagini in corso per accertare la dinamica dell’evento. – In aggiornamento – L'articolo proviene da Anteprima24.it.

