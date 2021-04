A piedi da Camparada a Monza I migranti | Dateci i documenti

Advertising

di Martino Agostoni Una decina di chilometri aper chiedere tempi più rapidi, ma soprattutto certi, allo Stato dopo anche 5 anni d'attesa per ... ieri verso le 8.30, è partito dail ...I partecipanti, ospiti del centro di via Lario a, hanno raggiunto ala stazione di Arcore, con striscioni, diretti in via Montevecchia, a Monza. Il mini corteo è stato scortato dai ...di Martino Agostoni . Una decina di chilometri a piedi per chiedere tempi più rapidi, ma soprattutto certi, allo Stato dopo anche 5 anni d’attesa per avere una risposta e poter ...Si è conclusa nella tarda mattinata di mercoledì 7 aprile la manifestazione inscenata davanti alla questura di Monza di una trentina di stranieri richiedenti asilo che protestav ...