Wta Bogotà 2021: Errani vola ai quarti di finale, battuta Bolsova in due set (Di mercoledì 7 aprile 2021) Sara Errani è ai quarti di finale del Wta 250 di Bogotà 2021. Dopo il successo all'esordio contro Sorribes Tormo, seconda testa di serie, l'azzurra si è ripetuta e lo ha fatto ai danni di un'altra giocatrice spagnola, Aliona Bolsova Zadoinov. 6-4 6-4 il punteggio in favore dell'ex Top 5, la quale si è imposta dopo un'ora e trentasette minuti di gioco. Nel primo set, l'equilibrio iniziale è stato spezzato solamente da una serie di break a partire dal settimo gioco, che hanno visto prevalere l'italiana. Nella seconda frazione, invece, Errani si è rapidamente issata sul 4-0 prima di subire la rimonta della sua avversaria. Decisivo il settimo gioco, dove Sara ha annullato ben tre palle break prima di aggiudicarsi un game estremamente lottato da ben 24 punti.

