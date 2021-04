Uomini e Donne, anticipazioni del 7 aprile: liti e fughe nel trono di Giacomo (Di mercoledì 7 aprile 2021) Terzo appuntamento settimanale di Uomini e Donne Le anticipazioni della puntata odierna di Uomini e Donne forniti da Il Vicolo delle News, svelano che si partirà con Carolina che si dirà molto delusa da Giacomo perchè l’ha lasciata a casa per preferirle una nuova corteggiatrice. Per quale motivo lascia sempre lei e mai Martina? Poi la ragazza ammetterà di non sopportare che il tronista dica delle cose forti alla sua rivale in amore. Ad esempio frasi del genere: “Con te mi ci vedo bene fuori“. Il giovane perderà le staffe perchè non riuscirà a capire come mai questo discorso non gliel’abbia fatto il giorno precedente, quando è rimasta in silenzio ed è intervenuta solamente per prendere le difese di Eugenia che la registrazione del giorno prima è stata attaccata da un’altra ... Leggi su kontrokultura (Di mercoledì 7 aprile 2021) Terzo appuntamento settimanale diLedella puntata odierna diforniti da Il Vicolo delle News, svelano che si partirà con Carolina che si dirà molto delusa daperchè l’ha lasciata a casa per preferirle una nuova corteggiatrice. Per quale motivo lascia sempre lei e mai Martina? Poi la ragazza ammetterà di non sopportare che il tronista dica delle cose forti alla sua rivale in amore. Ad esempio frasi del genere: “Con te mi ci vedo bene fuori“. Il giovane perderà le staffe perchè non riuscirà a capire come mai questo discorso non gliel’abbia fatto il giorno precedente, quando è rimasta in silenzio ed è intervenuta solamente per prendere le difese di Eugenia che la registrazione del giorno prima è stata attaccata da un’altra ...

