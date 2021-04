Advertising

annarosacosta : Secondo tempo oggettivamente male ma in condizioni normali #Hakimi e #Young sarebbero usciti dopo pochi minuti. A… - sportli26181512 : È un'Inter da 10 e lode: lo scudetto è sempre più vicino: È un'Inter da 10 e lode: lo scudetto è sempre più vicino… - SkyBetIT : La ?? vittoria chiuderà il discorso scudetto? ?? Attenzione ?? ai passi falsi Al Sassuolo ???? però mancano titolar… - infoitsport : Inter, prima il 10 e poi la lode. GdS: “Conte ha ribadito un concetto alla squadra” - spalletters : La maglia va capita, ma io non la capisco Il logo giallo-nero è da 10 e lode -

Ultime Notizie dalla rete : Inter lode

AFP Chiriches urla, Rom - gol ? Parte subito forte l', dopo neanche 1' Barella spreca una buona chance incespicando con Lukaku pronto (e libero) all'interno dell'area piccola. Al 3' ci prova il ...Per laun po' di attesa, grazie. Per il dieci no, oggi è il giorno. L'prova a mettere un punto sul campionato. Oppure 11 sul Milan e almeno 12 su una tra Juventus e Napoli, fate voi: se non un ...D’altra parte la squadra di Roberto De Zerbi ha perso 5 delle ultime 7 trasferte, con 1 vittoria e 1 pareggio, dopo essere invece rimasto imbattuto nelle precedenti 7, 5 vittorie e 2 pareggi; per giun ...Niente cali di concentrazione. Conte ha ribadito alla squadra che non ammette alcun calo di concentrazione e 'ritiene decisivo il trittico di partite aperto sabato scorso e che si chiuderà domenica co ...