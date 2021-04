Tinto Brass: «La censura resta ed è più subdola. Il decreto Franceschini è finto progressista» (Di mercoledì 7 aprile 2021) Un decreto «fintamente progressista» che non elimina la censura e, anzi, ne garantisce una «ancora più pericolosa perché più subdola». Tinto Brass commenta così il tanto decantato decreto Franceschini che, si è detto, abolisce la censura cinematrografica in Italia. In realtà, per il regista 88enne questo non è affatto vero, perché il decreto, che affida comunque al giudizio finale di una commissione di esperti i limiti di fruibilità di una pellicola, resta figlio di una impostazione che punta a «garantire quell’odioso politicamente corretto». «Non credo si uscirà da questa logica», chiosa Brass, per il quale «la censura è sempre una questione politica» e «i ... Leggi su secoloditalia (Di mercoledì 7 aprile 2021) Un«fintamente» che non elimina lae, anzi, ne garantisce una «ancora più pericolosa perché più».commenta così il tanto decantatoche, si è detto, abolisce lacinematrografica in Italia. In realtà, per il regista 88enne questo non è affatto vero, perché il, che affida comunque al giudizio finale di una commissione di esperti i limiti di fruibilità di una pellicola,figlio di una impostazione che punta a «garantire quell’odioso politicamente corretto». «Non credo si uscirà da questa logica», chiosa, per il quale «laè sempre una questione politica» e «i ...

