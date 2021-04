Tevez, il nuovo look è virale: “Un dinosauro”, “Sembra Avatar” (Di mercoledì 7 aprile 2021) Ci aveva già abituato ad acconciature e look piuttosto "spinti". Forse, adesso, Carlos Tevez ha davvero esagerato. L'ex storico attaccante anche di Manchester United e Juventus, ora al Boca Juniors si è mostrato attraverso alcune stories Instagram diventate subito virali, con un nuovo tagli di capelli decisamente azzardato. Colori degli Xeneizes ma una sorta di cresta che ha scatenato diverse reazioni.Tevez, il nuovo look è viralecaption id="attachment 1117969" align="alignnone" width="501" Tevez/captionLe immagini hanno subito fatto il giro del mondo, o per lo meno dell'Argentina. Complici gli autori del taglio che su Instagram, con delle stories, hanno reso noto il nuovo taglio di Carlos Tevez. Una sorta di cresta ... Leggi su itasportpress (Di mercoledì 7 aprile 2021) Ci aveva già abituato ad acconciature epiuttosto "spinti". Forse, adesso, Carlosha davvero esagerato. L'ex storico attaccante anche di Manchester United e Juventus, ora al Boca Juniors si è mostrato attraverso alcune stories Instagram diventate subito virali, con untagli di capelli decisamente azzardato. Colori degli Xeneizes ma una sorta di cresta che ha scatenato diverse reazioni., ilcaption id="attachment 1117969" align="alignnone" width="501"/captionLe immagini hanno subito fatto il giro del mondo, o per lo meno dell'Argentina. Complici gli autori del taglio che su Instagram, con delle stories, hanno reso noto iltaglio di Carlos. Una sorta di cresta ...

Advertising

ItaSportPress : Tevez, il nuovo look è virale: 'Un dinosauro', 'Sembra Avatar' - - Group8g : @PaladinoPaolo La Juve ha sempre vinto sempre senza comprare fenomeni e forse è meglio continuare così .. arriverà… - FabrizioVettore : @MaryDiDio2 Per questo momento abbastanza nero magari si. Per il futuro e per iniziare un nuovo ciclo non so... ti… - Group8g : @RobertoTerenzi1 Aguero sarà il nuovo tevez .. milik e un centravanti completo .. anche se il titolare sarà icardi… - Mizar1970 : @JPeppp Solo se si rivela un nuovo #Tevez -

Ultime Notizie dalla rete : Tevez nuovo Calciomercato Juventus, nuovo attacco per Ronaldo: si lavora al piano Proprio per questo motivo si potrebbe avanzare strategie importanti, come quella che riguarda Aguero del Manchester City in scadenza con gli inglesi, per lui si prospetta un Tevez bis, esattamente ...

Juve, Aguero 'alla Tevez' per convincere Ronaldo Commenta per primo Cristiano Ronaldo vuole garanzie, la Juventus è alla ricerca di un nuovo compagno di reparto per il portoghese. Secondo La Gazzetta dello Sport , i bianconeri stanno ...Carlitos Tevez ...

Tevez, il nuovo look è virale: “Un dinosauro”, “Sembra Avatar” ItaSportPress Tevez, il nuovo look è virale: “Un dinosauro”, “Sembra Avatar” Forse, adesso, Carlos Tevez ha davvero esagerato. L’ex storico attaccante anche di Manchester United e Juventus, ora al Boca Juniors si è mostrato attraverso alcune stories Instagram diventate subito ...

Tante persone al compleanno della figlia: Tevez canta e balla senza mascherina… Dato che cantavano, nessuno di loro aveva la mascherina. Come riportato dal Boca, nel settembre 2020 Tevez era stato infettato dal coronavirus, ma ciò non lo esime dal poter essere nuovamente infetto ...

Proprio per questo motivo si potrebbe avanzare strategie importanti, come quella che riguarda Aguero del Manchester City in scadenza con gli inglesi, per lui si prospetta unbis, esattamente ...Commenta per primo Cristiano Ronaldo vuole garanzie, la Juventus è alla ricerca di uncompagno di reparto per il portoghese. Secondo La Gazzetta dello Sport , i bianconeri stanno ...Carlitos...Forse, adesso, Carlos Tevez ha davvero esagerato. L’ex storico attaccante anche di Manchester United e Juventus, ora al Boca Juniors si è mostrato attraverso alcune stories Instagram diventate subito ...Dato che cantavano, nessuno di loro aveva la mascherina. Come riportato dal Boca, nel settembre 2020 Tevez era stato infettato dal coronavirus, ma ciò non lo esime dal poter essere nuovamente infetto ...