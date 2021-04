Serena Enardu | trovato l’uomo dell’incendio all’auto | lei si commuove

(Di mercoledì 7 aprile 2021) Un sollievo per l'ex tronista, a cui è stata bruciata la macchina per ben due volte: oggi la notizia che l'autore del gesto è stato denunciato L'articolo proviene da Gossip e Tv.

Advertising

zazoomblog : “Appena l’ho saputo ho pianto”. Serena Enardu ancora trema. E con gli occhi lucidi annuncia la notizia - #“Appena… - CronacheNuoresi : Preso l'esecutore dell'#attentato incendiario ai danni di #SerenaEnardu: 'l'obiettivo era un altro' - #cronaca… - sardanews : Rogo dell’auto di Serena Enardu, identificato il piromane. Si stringe il cerchio sul mandante - SardiniaPost : Si tratta di un 37enne di #Quartu - vivere_sardegna : Rogo dell’auto di Serena Enardu, identificato il piromane. Si stringe il cerchio sul mandante -

Ultime Notizie dalla rete : Serena Enardu

Un sollievo per l'ex tronista, a cui è stata bruciata la macchina per ben due volte: oggi la notizia che l'autore del gesto è stato ...L'autore dell'incendio che, lo scorso 24 gennaio, ha distrutto l'auto di, volto noto dei social e della tv, è stato identificato. La polizia lo ha individuato analizzando i filmati delle telecamere di video sorveglianza presenti vicino all'abitazione della ...Si tratta di un 37enne di Quartu, autore non solo del rogo dell'auto della showgirl, ma anche di altri episodi simili ...Un sollievo per l'ex tronista, a cui è stata bruciata la macchina per ben due volte: oggi la notizia che l'autore del gesto è stato denunciato ...