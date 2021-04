Rosalinda Cannavò e Andrea Zenga, battibecco in diretta. Lei: “Sei bugiardo…” (Di mercoledì 7 aprile 2021) La coppia nata nel Grande Fratello Vip, Andrea Zenga e Rosalinda Cannavò, si è punzecchiata sui social. Ecco cosa è successo tra i due mentre erano in viaggio. Botta e risposta tra Rosalinda Cannavò e Andrea Zenga Continua la storia d’amore tra i due ex gieffini Rosalinda Cannavò e Andrea Zenga, che si sono conosciuti proprio durante il Grande Fratello Vip. Nella casa più spiata d’Italia, i due, dopo qualche difficoltà, hanno capito di essere fatti l’uno per l’altra. I due ormai condividono spesso sui propri account social ufficiali, foto e video insieme. Nella giornata di ieri mentre i due in macchina erano in procinto di ritornare a Milano, hanno pubblicato ... Leggi su solonotizie24 (Di mercoledì 7 aprile 2021) La coppia nata nel Grande Fratello Vip,, si è punzecchiata sui social. Ecco cosa è successo tra i due mentre erano in viaggio. Botta e risposta traContinua la storia d’amore tra i due ex gieffini, che si sono conosciuti proprio durante il Grande Fratello Vip. Nella casa più spiata d’Italia, i due, dopo qualche difficoltà, hanno capito di essere fatti l’uno per l’altra. I due ormai condividono spesso sui propri account social ufficiali, foto e video insieme. Nella giornata di ieri mentre i due in macchina erano in procinto di ritornare a Milano, hanno pubblicato ...

Advertising

EireenViolet : DAY:'Io e il mio team stiamo valutando varie proposte di programmi televisivi in Italia e all’estero. Non nascondo… - lexa874 : Ma poi parlano loro Hanno segnalato Rosalinda cannavo. Nomino istefania E hanno minacciato la pagina del pollici… - escopata84 : Evento straordinario: Rosalinda 'fate bene fratelli' Cannavò mi ha steso per la prima volta ???????? #exrosmello - ffabiolat_ : RT @IntoBreath: Post muto ?? D: Rosalinda Cannavò ( E anche oggi lo vorremmo urlare al mondo ) #rosmello #exrosmello - MondoTV241 : GF Vip 5, Dayane Mello su Rosalinda Cannavò: 'Continuo a provare molto affetto per lei ed è grazie a lei se..'… -

Ultime Notizie dalla rete : Rosalinda Cannavò Rosalinda Cannavò sbotta contro Andrea Zenga: "Sei un bugiardo" Rosalinda Cannavò e Andrea Zenga sono ormai inseparabili. L'attrice siciliana e il modello di Osimo si sono conosciuti al Grande Fratello ...

Rosalinda Cannavò sbotta contro Andrea Zenga: 'Sei un bugiardo' Rosalinda Cannavò e Andrea Zenga sono ormai inseparabili. L'attrice siciliana e il modello di Osimo si sono conosciuti al Grande Fratello ...

e Andrea Zenga sono ormai inseparabili. L'attrice siciliana e il modello di Osimo si sono conosciuti al Grande Fratello ...e Andrea Zenga sono ormai inseparabili. L'attrice siciliana e il modello di Osimo si sono conosciuti al Grande Fratello ...