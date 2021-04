Roma, i messaggi di Petrachi: come l’ex ds ha vinto la causa per ingiusto licenziamento (Di mercoledì 7 aprile 2021) Spuntano dei retroscena molto interessanti nell’ambito del ricorso che l’ex ds della Roma, Gianluca Petrachi, ha presentato al tribunale di Roma per ingiusto licenziamento subito nell’estate del 2020. l’ex direttore sportivo giallorosso ha vinto la causa contro la dirigenza allora guidata dal presidente Pallotta e ha ottenuto il pagamento di alcuni stipendi. Tra i punti di forza della sua tesi, ecco addirittura alcuni sms ammessi come prove dal giudice: “Buonasera Presidente, mi dispiace constatare che lei è un piccolo uomo… Ho sperato tanto di poterla rappresentare qui a Roma per poterle far fare bella figura e non farle rubare i soldi che hanno fatto in tanti. Evidentemente non mi sono fatto capire ... Leggi su sportface (Di mercoledì 7 aprile 2021) Spuntano dei retroscena molto interessanti nell’ambito del ricorso cheds della, Gianluca, ha presentato al tribunale dipersubito nell’estate del 2020.direttore sportivo giallorosso halacontro la dirigenza allora guidata dal presidente Pallotta e ha ottenuto il pagamento di alcuni stipendi. Tra i punti di forza della sua tesi, ecco addirittura alcuni sms ammessiprove dal giudice: “Buonasera Presidente, mi dispiace constatare che lei è un piccolo uomo… Ho sperato tanto di poterla rappresentare qui aper poterle far fare bella figura e non farle rubare i soldi che hanno fatto in tanti. Evidentemente non mi sono fatto capire ...

