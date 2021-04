Ragazze, per noi non c’è la sedia, e forse ce ne saranno sempre meno (Di mercoledì 7 aprile 2021) Non c’era certo bisogno di quel bifolco di Erdogan, per saperlo. Ma dobbiamo ammettere che vederlo così, con la chiarezza di un tutorial, fa comunque una certa impressione. Perché, amiche e sorelle, diciamocelo: questo non è un mondo per donne. La pandemia ce lo ha già mostrato, con la cinica evidenza delle catastrofi, e per caso – perseguendo la sua politica del ripiegamento, del regresso, della frenata su ogni specie di modernità che riguardi soprattutto i diritti – il bifolco turco oggi lo ha messo in immagini: in questo mondo per noi, sorelle e amiche, la sedia non c’è. E se c’era – guadagnata a caro prezzo – , oggi o è sparita (nell’ecatombe dei posti di lavoro, delle attività, delle iniziative) o è occupata da qualcun altro. Qualcuno che non ne ha un diritto maggiore, e sovente neanche maggiori competenze. Ma è maschio: il suo diritto a quella ... Leggi su huffingtonpost (Di mercoledì 7 aprile 2021) Non c’era certo bisogno di quel bifolco di Erdogan, per saperlo. Ma dobbiamo ammettere che vederlo così, con la chiarezza di un tutorial, fa comunque una certa impressione. Perché, amiche e sorelle, diciamocelo: questo non è un mondo per donne. La pandemia ce lo ha già mostrato, con la cinica evidenza delle catastrofi, e per caso – perseguendo la sua politica del ripiegamento, del regresso, della frenata su ogni specie di modernità che riguardi soprattutto i diritti – il bifolco turco oggi lo ha messo in immagini: in questo mondo per noi, sorelle e amiche, lanon c’è. E se c’era – guadagnata a caro prezzo – , oggi o è sparita (nell’ecatombe dei posti di lavoro, delle attività, delle iniziative) o è occupata da qualcun altro. Qualcuno che non ne ha un diritto maggiore, e sovente neanche maggiori competenze. Ma è maschio: il suo diritto a quella ...

