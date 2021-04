“Portata in infermeria” Isola dei Famosi | è rissa tra le naufraghe e per Francesca Lodo finisce male

(Di mercoledì 7 aprile 2021) Nonostante il flop di share che L’deiqualche scintilla la fa ancora. Stiamo parlando delle dueprotagonistee Daniela Martani. Abbiamo un po’ potuto notare quanto la Martani sia stata presa di mira dai suoi compagni di reality, questa volta però ciò che è accaduto ha assunto note piuttosto gravi.e Daniela Martani si sono rese protagoniste di un brutto scontro. Ovviamente la motivazione non poteva non essere il cibo. Ora vi racconteremo meglio l’accaduto, basti però sapere che l’episodio non è andato bene, anzi, tutt’altro. Brutti momenti per Daniela Martani e. (Continua dopo le foto) Nel corso del pranzo Fariba Tehrani ha domandato con serenità chi volesse altro ...

A seguito di una discussione con un'altra naufraga, Daniela Martani, la concorrente del reality show è stata portata di forza all'infermeria dove si trova attualmente. FONTE DA INEWS24. IT Se vuoi ...Francesca Lodo, malore a L'Isola dei Famosi 2021/ Portata in infermeria, come sta? La neo leader Francesca Lodo ha manifestato negli ultimi giorni tutta la sua vicinanza all'amico Gilles Rocca ...