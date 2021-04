Oppo, i pieghevoli in arrivo sono due. E anche Vivo ha in cantiere un foldableHDblog.it (Di mercoledì 7 aprile 2021) Il 2021 dovrebbe essere l’anno in cui il mercato dei pieghevoli comincerà a popolarsi di tanti di quei marchi che finora non si sono ancora lanciati nel settore: ha cominciato Xiaomi col suo Mi MIX Fold, e a quanto pare il prossimo nome nella lista degli esordi è quello di Oppo. I rumor parlano di un dispositivo con display “in-folding”, e quindi con piega interna in stile Galaxy Z Fold2, in arrivo entro il secondo trimestre dell’anno, quindi a breve. Oggi il noto leaker cinese Digital Chat Station con un post su Weibo è tornato sulla questione aggiungendo nuovi dettagli, a cominciare dal fatto che gli smartphone pieghevoli di Oppo sono in realtà ben due. Non sappiamo, attualmente, se si tratterà dello stesso modello in due diversi formati, o proprio di due ... Leggi su helpmetech (Di mercoledì 7 aprile 2021) Il 2021 dovrebbe essere l’anno in cui il mercato deicomincerà a popolarsi di tanti di quei marchi che finora non siancora lanciati nel settore: ha cominciato Xiaomi col suo Mi MIX Fold, e a quanto pare il prossimo nome nella lista degli esordi è quello di. I rumor parlano di un dispositivo con display “in-folding”, e quindi con piega interna in stile Galaxy Z Fold2, inentro il secondo trimestre dell’anno, quindi a breve. Oggi il noto leaker cinese Digital Chat Station con un post su Weibo è tornato sulla questione aggiungendo nuovi dettagli, a cominciare dal fatto che gli smartphonediin realtà ben due. Non sappiamo, attualmente, se si tratterà dello stesso modello in due diversi formati, o proprio di due ...

