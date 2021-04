Nintendo Switch: una dock 4K aggiornabile spunta nell’aggiornamento 12.0.0 – NotiziaVideogiochi per PC e console | Multiplayer.it (Di mercoledì 7 aprile 2021) All’interno dell’aggiornamento 12.0.0 di Nintendo Switch ci sono alcuni riferimenti ad una dock 4K aggiornabile, pensata per i nuovi modelli della console.. All’interno dell’aggiornamento 12.0.0 del firmware di Nintendo Switch alcuni dataminer hanno trovato alcune informazioni piuttosto interessanti. Sembra, infatti, che si parli di una dock compatibile coi 4K e soprattutto aggiornabile. Un accessorio che si pensa sia destinato ad ospitare i nuovi modelli della console. Nella giornata di ieri vi avevamo detto che l’aggiornamento 12.0.0 di Nintendo Switch corregge un bug dei salvataggi, ma che in realtà questo update sembrava più corposo di così. Con maggior tempo a disposizione, … ... Leggi su helpmetech (Di mercoledì 7 aprile 2021) All’interno dell’aggiornamento 12.0.0 dici sono alcuni riferimenti ad una4K, pensata per i nuovi modelli della.. All’interno dell’aggiornamento 12.0.0 del firmware dialcuni dataminer hanno trovato alcune informazioni piuttosto interessanti. Sembra, infatti, che si parli di unacompatibile coi 4K e soprattutto. Un accessorio che si pensa sia destinato ad ospitare i nuovi modelli della. Nella giornata di ieri vi avevamo detto che l’aggiornamento 12.0.0 dicorregge un bug dei salvataggi, ma che in realtà questo update sembrava più corposo di così. Con maggior tempo a disposizione, … ...

