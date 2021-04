NBA, i Sacramento Kings pagheranno gli stipendi dei giocatori in bitcoin (Di mercoledì 7 aprile 2021) I Sacramento Kings a breve annunceranno una nuova modalità di pagamento per gli stipendi di giocatori, staff e figure dirigenziali, vale a dire quella in bitcoin. Il presidente della franchigia NBA, Vivek Ranadivé, infatti, spiega su ClubHouse che annuncerà “nei prossimi giorni la possibilità per il club di pagare allo staff, giocatori compresi, lo stipendio in bitcoin”. I californiani dunque sarebbero la prima società sportiva professionistica al mondo a spingere sul fronte delle criptovalute. SportFace. Leggi su sportface (Di mercoledì 7 aprile 2021) Ia breve annunceranno una nuova modalità di pagamento per glidi, staff e figure dirigenziali, vale a dire quella in. Il presidente della franchigia NBA, Vivek Ranadivé, infatti, spiega su ClubHouse che annuncerà “nei prossimi giorni la possibilità per il club di pagare allo staff,compresi, loo in”. I californiani dunque sarebbero la prima società sportiva professionistica al mondo a spingere sul fronte delle criptovalute. SportFace.

