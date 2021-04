Nave olandese alla deriva, il video del salvataggio (Di mercoledì 7 aprile 2021) La Nave olandese Eemslift Hendrika è finita alla deriva e senza equipaggio nel Mare del Nord. A trarre in salvo i 12 marinai a bordo, trovatisi in pericolo a causa delle onde alte fino a 15 metri, la Guardia Costiera norvegese che ha diffuso il video delle operazioni. Il cargo olandese, lungo 112 metri, era partito da Bremerhaven in Germania ed era diretto verso Kolvereid in Norvegia, quando ha dovuto chiedere soccorso a causa del mare in pessime condizioni. In pancia la barca trasporta 350 tonnellate di olio combustibile pesante e 50 tonnellate di diesel. L’operazione di salvataggio si è svolta ieri e la Nave è ancora senza persone a bordo. Nel video si vede chiaramente che uno dei marinai finisce pericolosamente in acqua in balia ... Leggi su nonsolonautica (Di mercoledì 7 aprile 2021) LaEemslift Hendrika è finitae senza equipaggio nel Mare del Nord. A trarre in salvo i 12 marinai a bordo, trovatisi in pericolo a causa delle onde alte fino a 15 metri, la Guardia Costiera norvegese che ha diffuso ildelle operazioni. Il cargo, lungo 112 metri, era partito da Bremerhaven in Germania ed era diretto verso Kolvereid in Norvegia, quando ha dovuto chiedere soccorso a causa del mare in pessime condizioni. In pancia la barca trasporta 350 tonnellate di olio combustibile pesante e 50 tonnellate di diesel. L’operazione disi è svolta ieri e laè ancora senza persone a bordo. Nelsi vede chiaramente che uno dei marinai finisce pericolosamente in acqua in balia ...

